Vse skupaj se je začelo na Počku, ko so nedavno po zavezniški metodi Creval testirali pripravljenost (iz 72. brigade oblikovane) bataljonske skupine za bojno delovanje. Ocenjevali so pet področij (priprava in načrtovanje, delovanje, logistična podpora, komunikacija, informatika in administracija) in kljub dejstvu, da so bili pripadniki bataljonske bojne skupine za en element ocenjeni z oceno tri, za štiri elemente pa so dobili oceno dve, so bili na koncu spoznani kot nepripravljeni za skupinsko bojno delovanje tako na domačih kot na mednarodnih tleh.