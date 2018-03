Trump mlajši se ločuje

Vanessa Trump, soproga Donalda Trumpa jr., je po dvanajstih letih zakona in petih otrocih v torek na sodišču na Manhattnu vložila papirje za ločitev od predsednikovega sina. Poročila sta se leta 2005, le nekaj mesecev za tem, ko sta se poročila Donald starejši in Melania. Spoznala sta se tri leta prej, seznanil pa ju je prav Donald starejši, ki je skupaj s sinom na neki modni reviji pristopil do Vanesse, takrat manekenke in bivšega dekleta Leonarda DiCapria. »Sem Donald Trump, želim, da spoznate mojega sina,« ji je menda dejal. Čez nekaj minut sta ponovno prišla do nje in Donald Trump je besede ponovil. Par se je ponovno srečal šele leto kasneje, ko je Vanessa vzkliknila: »Čakaj, ti si tisti z motenim očetom!« Zaprosil jo je v trgovinskem centru s prstanom, ki mu ga je draguljarna podarila v zameno za reklamo.