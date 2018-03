Izgredi so izbruhnili v četrti Lavapies v središču španske prestolnice, kjer živi velika migrantska skupnost. Jezni protestniki so zažigali smetnjake in motocikle ter policiste obmetavali s kamenjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je danes sporočila, da so aretirali šest ljudi in da je bilo v nemirih poškodovanih deset policistov.

Protestniki so protestirali zaradi smrti uličnega prodajalca Mameja Mbayeja, ki je pred 12 leti v Španijo prispel s čolnom. Po navedbah reševalne službe ga je policijska patrulja našla nezavestnega na ulici v Lavapiesu. Policisti so ga sicer poskušali oživiti, vendar je umrl zaradi zastoja srca.

Po navedbah drugih uličnih prodajalcev, ki so bili z njim, so Mbayeja pred tem lovili policisti. »Mestna policija je prispela in ga z motorjem lovila s trga Puerta del Sol do Lavapiesa,« je povedal 25-letni prodajalec iz Senegala, ki je želel ostati neimenovan.

Na ulicah Madrida je veliko uličnih prodajalcev, ki razstavijo svojo robo - parfume, sončna očala, klobuke in podobno - na belih rjuhah, ki jih lahko hitro pospravijo in odnesejo, ko pridejo policisti. Tovrstna prodaja je v Madridu prepovedana, vendar je za migrante, ki težko najdejo drugo zaposlitev, to pogosto edini vir zaslužka.