Zbrani so na protestu pozivali Netanjahuja k odstopu, transparenti pa so med drugim nosili napisa »Kriminalni minister« in »Adijo Bibi« - vzdevek, ki ga pogosto uporabljajo za izraelskega premierja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V torek je prišlo na dan, da je izraelska policija državnemu tožilstvu priporočila, naj proti Netanjahuju vloži obtožnico v dveh ločenih primerih korupcije, ker da so našli dokaze o podkupovanju in kršitvi zaupanja.

Po navedbah policije je Netanjahu skupaj s soprogo Saro in sinom Jairjem od izraelskega in avstralskega milijarderja prejel cigare in nakit v vrednosti milijona šeklov (okoli 229.000 evrov) na način, ki predstavlja podkupovanje. V drugem primeru pa naj bi skušal pri nekem časopisu doseči ugodno pokrivanje v zameno za oslabitev tekmeca.