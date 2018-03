Podpornikom je na shodu, ki kaže na njegovo veliko moč pred parlamentarnimi volitvami, dejal, da jim želijo nasprotniki »ukrasti državo«. Znova je napadel Evropsko unijo, mednarodne nevladne organizacije in ameriškega milijarderja madžarskega rodu Georgea Sorosa. »Želijo, da bi drugi živeli v tej državi,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Velike evropske države izgubljajo košček za koščkom. Želijo nas prisiliti, da bi storili enako, in te volitve so dobra priložnost, da to tudi storijo,« je še izpostavil.

Na »pohod miru«, kot so poimenovali shod, je prišlo več deset tisoč ljudi, med katerimi so bili tudi prebivalci drugih delov Madžarske in Poljaki. Na enem od plakatov je pisalo »Domovina pred vsem«.

»Na ulicah ni niti enega begunca,« je povedala ena od udeleženk shoda. »Ta vlada Madžarom pomaga, da si ustvarijo družino,« pa je dejal 23-letni študent ekonomije.