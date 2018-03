Opoldanski žreb četrtfinalnih parov lige prvakov bo ponudil spektakularne dvoboje, saj so se med osmerico najboljših evropskih moštev uvrstili številni velikani. Španija ima tako kot vedno v zadnjih letih znova največ predstavnikov (Real Madrid, Barcelona, Sevilla), sledita Anglija (Manchester City, Liverpool) in Italija (Juventus, Roma), Nemčijo pa bo zastopal Bayern.

Prva favorita za končno zmagoslavje sta Real Madrid in Barcelona. Glede na njuno formo in tradicijo ni nemogoče, da sta navkljub ostri konkurenci nepremagljiva, zato bi španski veliki finale v Kijevu s Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem zagotovo postal najodmevnejša tekma na klubski ravni vseh časov. Zanesljive predstave kaže tudi bavarski stroj Bayern, ki ga vodi Jupp Heynckes. Nemec je sploh prvi trener v zgodovini, ki je slavil na enajstih zaporednih tekmah lige prvakov. Zaradi zvezdniškega trenerja Josepa Guardiole visoko kotira tudi Manchester City, a je treba podčrtati, da nima izkušenj z osvajanjem največjih lovorik. Juventus je odlično stopnjeval formo, da bo na vrhuncu sezone najmočnejši, vendar se je v zadnjih treh letih že dvakrat opekel v finalu. Sevilla, Liverpool in Roma bodo napadli iz ozadja.

Med posamezniki je v osmini finala najbolj zablestel Lionel Messi, ki je s tremi goli in podajo praktično sam izločil Chelsea. Barcelona se je po njegovih zaslugah že enajstič zapored uvrstila v četrtfinale, kar je rekord tekmovanja. Potem ko so mediji pred osmino finala ponavljali, da Messi še ni zadel proti Chelseaju, je na povratni tekmi v Barceloni po 128 sekundah dosegel celo najhitrejši gol v karieri. Messi se je podpisal že pod jubilejnih sto zadetkov v ligi prvakov. Statistične primerjave z Ronaldom kažejo, da je Argentinec boljši, kar potrjuje tudi s predstavami na igrišču. Messi je za sto golov potreboval 14 tekem manj kot Ronaldo, ki je moral za »stotico« sprožiti 266 strelov več kot njegov največji tekmec. Barcelona je s tako razpoloženim Messijem zelo blizu osvojitvi trojčka lovorik, saj ima špansko prvenstvo skorajda že v žepu, igrala pa bo tudi v finalu kraljevega pokala. Kataloncem največjo nevarnost predstavlja kratka klop, na kateri nima pravih zamenjav predvsem za zvezno vrsto.

Izračuni letošnje sezone v ligi prvakov so pokazali, da ima največ zmag (7) Bayern, medtem ko je Liverpool z 28 goli najučinkovitejše moštvo lige. Angleži so v skupinskem delu samo Mariboru nasuli deset zadetkov. Doslej so največ kilometrov (918,14) pretekli nogometaši Tottenhama, ki so v osmini finala izpadli proti Juventusu, od četrtfinalistov pa najmanj pretečeta Real Madrid (863,68) in Barcelona (832,57). Manchester City je imel doslej največ časa žogo v svoji posesti (63 odstotkov), največ strelov v okvir vrat (67) pa je sprožil Real.