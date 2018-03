Oblakov Atletico prvi četrtfinalist evropske lige

Nogometaši Atletica Madrida so prvi četrtfinalisti evropske lige. Na povratni tekmi osmine finala so s 5:1 v gosteh premagali Lokomotivo Moskvo, glavnino dela pa so opravili že na prvi tekmi, ki so jo Španci dobili s 3:0. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak ni bil v kadru Atletica.