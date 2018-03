Čeprav je Manchester United v ligi prvakov nastopil kot zmagovalec evropske lige, je po izpadu v osmini finala proti Sevilli postalo jasno, da je razkorak med rdečimi vragi in preostalimi evropskimi velikani precej velik.

Boječnost namesto poguma

Za nogometaše Seville je bil v torek zgodovinski večer na Old Traffordu, saj so se veselili premiernega preboja v četrtfinale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Za Andaluzijce je bila po letu 2010 to šele tretja v gosteh dosežena zmaga v ligi prvakov, a nedvomno najpomembnejša in najodmevnejša. Pred tem so se uspeha na tuji zelenici veselili le še proti zagrebškemu Dinamu in carigrajskemu Basaksehirju

»Boječnost namesto poguma,« so neprepričljivo predstavo Uniteda komentirali na Otoku in spomnili, da je klub v zadnjih dveh sezonah samo za okrepitve porabil kar 350 milijonov evrov. Na prepihu se je po neuspehu znova znašel trener Jose Mourinho. Portugalec se je v zadnjih osmih sezonah v izločilnih bojih s španskimi klubi srečal trikrat in vselej izgubil. Pred Sevillo je klonil tudi proti Barceloni (2011) in Atleticu Madridu (2014). Ob tem je zgovoren tudi podatek, da je zadnji dve ekipi, ki sta na prvi tekmi izločilnih bojev lige prvakov remizirali z 0:0, na povratni pa izgubili, treniral prav Mourinho (Chelsea in Manchester United).