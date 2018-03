Jutri bo pred vrhovne sodnike stopil premier Miro Cerar in zagovarjal tako projekt drugi tir kot odločitev volilcev, ki so se udeležili referenduma in tozadevni vladni zakon podprli. Sodniki bodo zaslišali tudi državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in vodjo projekta drugi tir Jureta Lebna ter predsednika državne volilne komisije Dušana Vučka. Vili Kovačič, predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo in pobudnik referenduma, namreč v celoti izpodbija rezultate referenduma.