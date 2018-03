Predstava se navdihuje pri resnični življenjski zgodbi vrhunskega fizika: protagonist je alžirski Francoz srednjih let z izjemno znanstveno kariero, zaposlen v Cernu, nekega dne pa ga francoske oblasti obtožijo terorizma. Iz zapora ga izpustijo po dveh letih, vendar se ne more vrniti v prejšnjo službo; življenje in kariero je prisiljen zgraditi na novo. Preseli se v Rio de Janeiro in se zaposli na univerzi; po nekaj letih ga brez razloga izženejo nazaj v Francijo, kjer konča v hišnem priporu, zatem pa se mora odpovedati francoskemu državljanstvu in se preseliti v Alžirijo... Gre za pripoved o posamezniku, ki ga družba sistematično degradira in izžene iz sebe.

»Živimo v svetu, ki ga vleče v črno luknjo. Strah, občutek brezizhodnosti in nemoči so postali del našega vsakdana, in sicer tako zelo, da smo se na to že skoraj privadili. Kot tudi na naraščajočo nestrpnost, ki preplavlja Evropo,« razmišlja Bara Kolenc. »Vendar se kljub temačnim obetom, ki so povezani z družbo prihodnosti, ne smemo odpovedati utopijam.« gb, nr