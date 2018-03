Sprašujem se, ali je morda prav zaradi odsotnosti takšne kontinuitete predstavljanja sodobne opere nastal drug nesporazum. Če je Glassov glasbeni stavek v svoji mučni popreproščenosti (tako materiala kot strukturiranja in izraznosti) lahko sporen, pa ne more biti dvoma, da se je v odrskih delih izkazal kot kongenialen avtor – v sodelovanju z režiserjem Roberton Wilsonom (Einstein na plaži) – in nato še v »filmski« trilogiji, kamor sodi tudi Lepotica in zver. Glass je svojo »opero« domislil na ozadju istoimenskega filma Jeana Cocteauja – filmu je odrezal originalno zvočno podobo