Potem ko se je prva tekma na Stamford Bridgeu končala z neodločenim izidom 1:1, bodo nogometaši Barcelone in Chelseaja povratni dvoboj osmine finala odigrali še na Camp Nouu. Slaba novica predvsem za goste, saj so Katalonci v letošnji sezoni na kultnem stadionu na 21 tekmah vpisali 18 zmag, remi in le en poraz. Na teh obračunih so igralci trenerja Ernesta Valverdeja tekmecem sicer zabili 60 golov, jih prejeli le deset, kar štirinajstkrat pa so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno.

Pique v družbi Messija in Inieste Zasluge za izvrstne predstave v obrambi gredo med drugim tudi Gerardu Piqueju. Branilec bo nocoj v ligi prvakov odigral že jubilejno stoto tekmo, s tem pa se v elitnem klubu pridružil soigralcema Lionelu Messiju in Andresu Iniesti. Zdravstveno stanje slednjega predstavlja največjo uganko pred dvobojem s Chelseajem. Kapetan Barcelone si je na prvenstvenem derbiju proti Atleticu iz Madrida poškodoval zadnjo stegensko mišico na desni nogi in bi moral biti z igrišč odsoten slab mesec, a je na veliko presenečenje v ponedeljek že treniral z ekipo. »Če Inieste ne bo na igrišču, so možnosti Chelseaja za uspeh precej boljše. To pomeni, da bo moral Messi sam na sredino igrišča po žogo. S tem bo nevarnost Barcelone v napadu močno zmanjšana, saj bo moral vrzel zapolniti nekdo drug. Morda Paulinho, ki pa ni tekač in s prihodi v kazenski prostor zamuja,« je prepričan ugledni strokovni komentator pri televizijski hiši Sky Pako Ayestaran.

Osovraženi Gomes odprl dušo Glede na to, da Valverde zaradi prepovedi nastopanja v ligi prvakov ne more računati na Philippa Coutinha, prav veliko možnosti za eksperimentiranje ob morebitni odsotnosti Inieste nima. Tako se bržkone utegne zgoditi, da bo v začetno postavo uvrstil Andreja Gomesa. Portugalec zaradi ponavljajočih se slabih predstav preizkuša potrpljenje ne samo trenerja, temveč tudi navijačev, ki ga med tekmami pogosto nagradijo s koncertom žvižgov. »Ljudje pravijo, da igram z zategnjeno ročno zavoro. Najtežje pa je, ker se tega zavedam. Včasih ne govorim z nikomer. Kot da bi me bilo sram. Večkrat se je že zgodilo, da nisem želel iz hiše. Bojim se, da bi me ljudje videli,« je v ponedeljek za špansko revijo Panenka odprl dušo Andre Gomes. Izjava je močno zaskrbela vodstvo kluba, saj se je nanjo včeraj odzval njihov tiskovni predstavnik Josep Vives. Čeprav je stopil v bran nogometašu, pa poteze navijačev vseeno ni obsodil. »Spoštujemo svobodo do izražanja, zato dejanj naših navijačev ne nameravamo cenzurirati,« je med drugim povedal Josep Vives.

Tekma s slovenskim pridihom Današnja tekma bo sicer imela tudi slovenski pridih, saj bo nogometnim zvezdnikom na igrišču piskal Damir Skomina. Z dvainštiridesetletnim sodnikom imajo precej slabše izkušnje pri Chelseaju. Na petih tekmah, na katerih jim je sodil, so zmagali le enkrat, po dvakrat pa so remizirali in izgubili. Med drugim tudi v evropskem superpokalu pred šestimi leti, na katerem jih je madridski Atletico odpravil s kar 4:1. V nekoliko lepšem spominu imajo Skomino pri Barceloni. Koprčan jim je doslej sodil na treh obračunih (dve zmagi in poraz). Nazadnje lanskega septembra v skupinskem delu lige prvakov, ko so španski podprvaki premagali Juventus s 3:0, Slovenec pa je tedaj rumeni karton pokazal tudi Lionelu Messiju. Argentinec bi moral proti Angležem nastopiti lahkih nog, saj je konec minulega tedna dobil še tretjega otroka in je zato izpustil gostovanje pri Malagi.