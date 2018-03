Glavni sodnik Mateu Lahoz je glavni krivec, da je Barcelona proti Las Palmasu igrala neodločeno (1:1). Vsaj tako gre sklepati po živčnih odzivih katalonskega tabora po novem prvenstvenem spodrsljaju. Že res, da sojenje 40-letnika ni bilo idealno, a pritoževanje vodilne ekipe španskega prvenstva nad sodniškimi merili se bolj kot kar koli drugega zdi neposrečen izgovor za slabo tekmovalno formo v zadnjih tednih. Ni zanemarljivo, da je Barcelona v četrtek proti drugi najslabši obrambi lige v drugem polčasu sprožila en sam strel, pa še tega v 94. minuti. Za nameček je bil remi na Kanarskih otokih za Barcelono že tretji na zadnjih petih prvenstvenih tekmah, zaradi česar je njihova prednost pred drugouvrščenim Atleticom z enajstih točk skopnela na pet.

V enem ključnih delov sezone bo prav madridski klub naslednji gost Kataloncev na Camp Nouu. Nogometaši trenerja Diega Simeoneja so trenutno pravo nasprotje vodilne Barcelone, saj so v vseh tekmovanjih nanizali kar osem zmag zapored. To jim ni uspelo le zaradi granitne obrambe, ki je že leta njihov zaščitni znak, temveč tudi zaradi prebujenega napada. S kar sedmimi doseženimi goli na prejšnjih dveh tekmah je blestel Antoine Griezmann. Nogometaš je izstopal predvsem na zadnjem dvoboju proti Leganesu, ko se je kot prvi Francoz na eni tekmi španskega prvenstva med strelce vpisal kar štirikrat.

»Dvoboj z Atleticom bo pomemben za obe ekipi. Po remiju proti Las Palmasu je čutiti grenak priokus, saj bi lahko osvojili tri točke, a še vedno smo na vrhu lestvice, Atletico je drugi. Prednost se je zmanjšala za dve točki, vendar to ne pomeni, da smo za nedeljski derbi manj motivirani,« trdi Ernesto Valverde. Čeprav se bo trener Barcelone proti stanovskemu kolegu na klopi Atletica pomeril že dvanajstič, ga doslej ni še nikoli premagal. Spodletelo mu je z ekipama Athletic Bilbao in Valencia ter tudi z zdajšnjim klubom, saj sta se moštvi lanskega oktobra na stadionu Metropolitano razšli brez zmagovalca (1:1).

A če je Simeone trn v peti Valverdeju, je Barcelona Simeoneju. Argentinec je na 22 tekmah proti Blaugrani vpisal 12 porazov, osem remijev in le dve zmagi – obe v ligi prvakov. »Pomerili se bomo proti ekipi, ki je osvojila vse, kar se osvojiti da, in je v prvenstvu še neporažena. To bo čudovit izziv,« je prepričan Diego Simeone.

Poleg Špancev bodo lahko jutri v derbiju uživali tudi Angleži in Italijani. Na Otoku bo ob 16. uri vodilni Manchester City gostil angleškega prvaka Chelsea, medtem ko se bosta v serie A ob 20.45 pomerila mestna tekmeca Milan in Inter. Pri drugem je bilo v zadnjih dneh bolj kot o dvoboju z največjim tekmecem govor o finančnem položaju kluba. Kot je poročal časnik Il Sole, se je dolg Interja v zadnjem letu povečal za kar 150 milijonov evrov, na vrtoglavih 637,56 milijona evrov. Od tega naj bi Milančani 208 milijonov evrov dolgovali bankam, 220 milijonov pa delničarjem.