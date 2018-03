Z moškim in ženskim smukom se bo danes v Areju začel finale svetovnega pokala v alpskem smučanju, na katerem si je nastop zagotovilo po najboljših 25 smučarjev v posamični disciplini (z izjemo alpske kombinacije), mladinski svetovni prvaki ter vsi tekmovalci, ki so v skupnem seštevku svetovnega pokala zbrali 500 točk ali več. Kot je razvidno iz spodnjih tabel, so si pred zadnjimi tekmami sezone v posamičnih disciplinah že zagotovili mali kristalni globus Američanka Mikaela Shiffrin v slalomu, Avstrijec Marcel Hirscher v slalomu in veleslalomu ter Norvežan Kjetil Jansrud v superveleslalomu.

Organizatorji finala so imeli prva dva dneva obilo vremenskih nevšečnosti. Potem ko sta v ponedeljek odpadla oba treninga smuka, so včeraj s skrajnimi močmi izpeljali treninga, brez katerih bi današnji tekmi odpadli. Pravila Mednarodne smučarske organizacije pravijo, da se tekem s finala svetovnega pokala ne prestavlja in nadomešča. Zanimiv boj se obeta v ženski konkurenci, kjer ima niti v svojih rokah Italijanka Sofia Goggia. Italijanka ima namreč 23 točk prednosti pred Lindsey Vonn, kar pomeni, da ji za osvojitev prvega malega kristalnega globusa zadošča drugo mesto. V primeru zmage Lindsey Vonn bi potrebovala Američanka pomoč tekmic, saj bi morala najmanj ena od njih prehiteti Goggio, če bi želela osvojiti že svoj deveti smukaški globus. Tega je v tej sezoni brez boja predala Ilka Štuhec, ki si v teh dneh v Areju ogleduje progo, na kateri bo prihodnje leto branila naslov svetovne smukaške prvakinje.

V moški konkurenci ima Beat Feuz 60 točk prednosti pred Akslom Lundom Svindalom, kar bi glede na formo v zadnjem mesecu Švicarju moralo zadostovati za smukaško krono. Feuz je namreč na olimpijskih igrah v Pjongčangu v obeh hitrih disciplinah osvojil kolajno, poleg tega pa je bil na smuku in superveleslalomu obakrat drugi tudi minuli konec tedna v Kvitfjellu. Zadnji dve smukaški lovoriki je osvojil Italijan Peter Fill.

Mali kristalni globus še ni oddan v ženskem superveleslalomu in veleslalomu. V hitrejši disciplini ima Tina Weirather na papirju varnih 46 točk prednosti pred Laro Gut, v bazični disciplini alpskega smučanja pa ima Viktoria Rebensburg na poti do tretjega naslova, prvega po šestih letih, kar 92 točk prednosti pred Tesso Worley.

Ne glede na razplet finala bosta v nedeljo glavna junaka sezone Marcel Hirscher in Mikaela Shiffrin. 29-letni Avstrijec bo sedmič zapored dvignil veliki kristalni globus skupnega zmagovalca svetovnega pokala, Američanka, ki je včeraj dopolnila 22 let, pa je že pred finalom ubranila lansko skupno zmago.

Smuk, moški 1. Beat Feuz 622 točk 2. Aksel Lund Svindal 562 3. Thomas Dressen 401 24. Martin Čater 59 36. Boštjan Kline 24 45. Klemen Kosi 14

Superveleslalom, moški 1. Kjetil Jansrud 360 točk 2. Hannes Reichelt 222 3. Vincent Kriechmayr 220 26. Boštjan Kline 45 29. Martin Čater 33 49. Klemen Kosi 2

Veleslalom, moški 1. Marcel Hirscher 620 točk 2. Henrik Kristoffersen 495 3. Alexis Pinturault 329 6. Žan Kranjec 227 40. Štefan Hadalin 23

Slalom, moški 1. Marcel Hirscher 874 točk 2. Henrik Kristoffersen 710 3. Andre Myhrer 460 33. Štefan Hadalin 35

Smuk, ženske 1. Sofia Goggia 429 točk 2. Lindsey Vonn 406 3. Tina Weirather 358

Superveleslalom, ženske 1. Tina Weirather 421 točk 2. Lara Gut 375 3. Anna Veith 307 54. Maruša Ferk 2

Veleslalom, ženske 1. Viktoria Rebensburg 582 točk 2. Tessa Worley 490 3. Mikaela Shiffrin 481 9. Ana Drev 198 12. Meta Hrovat 157 15. Tina Robnik 144 41. Ana Bucik 10