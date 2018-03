Adris, ki ima trenutno v lasti slabo petino delnic Save Re, je poskušal dobiti soglasje regulatorja drugič v letu dni.

Prvič je zanj zaprosil skupaj z družbo Croatia osiguranje, a so na AZN presodili, da je izpostavljenost Croatie osiguranje do hrvaških državnih vrednostnih papirjev preveliko tveganje za poslovanje zavarovalne skupine.

V drugo je Adris za dovoljenje zaprosil sam, AZN pa naj bi izdajo soglasja zavrnila zaradi prevelike izpostavljenosti do hrvaškega koncerna Agrokor. Po doslej znanih podatkih izpostavljenost skupine Adris do Agrokorja znaša okoli 135 milijonov evrov, s čimer je njegov največji nebančni upnik. Adrisa sicer po načrtu zdaj že nekdanjega izrednega upravitelja Agrokorja Anteja Ramljaka ni med prednostnimi upniki, navaja Siol.

AZN ima, odkar je zadnjič odločala o izdaji dovoljenja Adrisu za povečanje deleža v Savi Re, novega direktorja, namesto Sergeja Simonitija je vodenje AZN prevzel Gorazd Čibej.

O izdaji dovoljenja odloča strokovni svet AZN, ki ima trenutno štiri člane: ob Čibeju so to še Primož Damjanovič, Andrej Zupančič in od aprila tudi Florjan Lorger. Proti Adrisu je bila večina članov, ki so blizu vladajoči Stranki modernega centra (SMC), poroča portal.