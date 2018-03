Trump je kmalu po pokolu na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride, ko je 19-letnik pobil 17 ljudi, presenečal z izjavami, ki so napovedovale vsaj takšne ukrepe, kot so jih potem sprejeli na Floridi. Občasno je še zbadal politike, da se bojijo orožarskega lobija in celo trdil, da bi sam stekel v šolo in se z golimi rokami spopadel s strelcem.

Razpleta pa se podobno kot med razpravo o zaščiti nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletni. Trump je na zrežirani razpravi s kongresniki v Beli hiši pred kamerami javno zagotavljal, da bo sprejel vsak kompromis, tudi za ceno lastne politične nepopularnosti pri svoji bazi. Ko so mu kompromis demokratov in republikancev predstavili, pa ga je zavrnil.

Sprva je trdil, da podpira dvig starostne meje

Med razpravo o orožju je trdil, da zagovarja dvig starostne meje za nakup orožja z 18 na 21 let, čemur orožarji nasprotujejo, saj bi potem prodaja padla. Proizvajalci alkohola so morda prav tako nasprotovali omejitvi prodaje na starejše od 21 let, vendar so se morali sprijazniti z dejstvom, da lahko gredo Američani pri 18 letih v vojne in kupijo orožje, vendar pa si piva ne smejo privoščiti.

Bela hiša je v nedeljo pripravila strategijo, kaj bodo glede orožja podprli in česa ne bodo. Trump pa jo je zjutraj v ponedeljek podprl s tvitom, da glede dviga starostne meje ni veliko podpore in bo to prepustil zveznim državam, ki pa ne kažejo veliko politične volje za ukrep. Obenem je spet podprl oboroževanje šolskih uslužbencev.

Iz pričakovane zaostritve odnosa med predsednikom in orožarskim lobijem, ki mu je pomagal do izvolitve, tako ne bo nič. Bela hiša podpira boljši proces varnostnega preverjanja kupcev orožja in prepoved naprav, ki polavtomatske puške spreminjajo v avtomatske, sicer pa spet predvsem "molitve in misli na žrtve", opozorila na nasilne video-igre in Hollywood ter morda kakšen ukrep za lažje odvzemanje orožja duševno bolnim osebam.

Boljše preverjanje kupcev orožja je omejen ukrep, saj velja le za trgovine z orožjem, ne pa tudi za internet in orožarske sejme, kjer so zvezni agenti urada za alkohol, tobak - in šele nato strelno orožje - (ATF) le v vlogi hostes, ki delijo letake o nevarnosti orožja in zakonodaji. ATF je ohromljena zvezna agencija, ki ji primanjkuje agentov in manevrskega prostora, kar je morda še dobro glede na škandale.