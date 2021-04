Policijska uprava in Generalna policijska uprava je na današnji tiskovni konferenci predstavila ugotovitve zelo intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri sta sodelovali slovenska policija in ameriški varnostni organi. Skupaj so uspeli preprečiti izvedbo načrtovanih umorov z orožjem. Po neuradnih podatkih Večera naj bi bil osumljenec srednješolec iz okolice Kranja s težavami v šoli. Policija tega podatka zaradi občutljivosti tematike in zaščite vseh vpletenih ni želela potrditi ali ovreči.

Vodja sektorja kriminalistične policije na kranjski policijski upravi Primož Donoša je povedal, da je bilo orožje, ki ga je osumljenec naročil iz ZDA, zaseženo, za osumljenca pa je bil odrejen pripor. Osumljenec je slovenski državljan, ki je iz ZDA poskušal kupiti polavtomatsko pištolo, avtomatsko strelno orožje in več kosov streliva. Za orožje je plačal okoli 5 tisoč evrov. Pošiljko so prodajalci v Slovenijo poskušali poslati skrito v mikrovalovki, a so jo zasegli ameriški varnostni organi.

Skoraj vsi pištolo dobijo doma

Strelski pohodi so »tipično ameriški« fenomen, pravijo strokovnjaki, ki so v zadnjih desetletjih preučevali to področje, kot ključni razlog pa navajajo dokaj enostaven dostop do strelnega orožja. Kar potrjuje tudi statistika – okoli 85 odstotkov strelcev je orožje, povečini gre za pištole, vzelo doma, ali pa jih dobilo od sorodnikov ali prijateljev. Množična streljanja so na ameriških osnovnih in srednjih šolah pa tudi univerzah tako pogosta, da imajo v kar 95 odstotkih javnih šol učenci in učitelji redne vaje za ždenje v tišini in skrivanje pred strelcem.

70 odstotkov strelcev je mladoletnih, v povprečju so stari 16 let. Od leta 1970 so v ZDA zabeležili najmanj 1300 strelskih pohodov na šolah, število pa iz leta v leto raste. Kar petina, torej 260, se jih je odvila v zadnjih osmih letih. Med najbolj »znanimi« je masaker na srednji šoli Columbine leta 1999, v katerem je dvojica z avtomatičnim orožjem ubila 13 oseb, mnogi kasnejši strelci pa so prav ta dogodek navajali kot navdih za svoje krvave napade. Med smrtonosnejšimi sta še strelska pohoda na tehnični fakulteti Virginia leta 2007 (33 žrtev) ter na osnovni šoli Sandy Hook leta 2012, v katerem je umrlo 27 ljudi.