Jeseniški hokejisti bi se z današnjo sedmo zaporedno zmago v tivolski dvorani že po štirih tekmah uvrstili v polfinale alpske lige, s čimer bi ponovili mednarodni dosežek iz minule zime. Olimpija je v boju za napredovanje skorajda že odpisana, saj bi se morala zgoditi velika senzacija, da bi železarji zapravili kar štiri zaključne ploščke za preboj med četverico najboljših moštev.

Čeprav so gorenjski hokejisti šele na tretji tekmi četrtfinala z visokim ritmom nadigrali Olimpijo, njihovo vodstvo s 3:0 v zmagah ne pušča dvoma o prepričljivejšem tekmecu v seriji. Ljubljančani so bili na začetku četrtfinala dvakrat blizu uspeha, a so se obakrat ustrašili zmage. Potem ko so storili preveč napak, jim v uteho ostane le še upanje, da po skoraj dveh letih ubranijo domačo dvorano in vsaj za dva dni prestavijo odločitev o potniku v polfinale. Jeseničani medtem kar prekipevajo od samozavesti, saj so v zadnjih dveh sezonah postali popolni vladarji slovenskih ledenih ploskev. Pred letom dni so v finalu s 3:0 v zmagah osvojili državno prvenstvo, v tej sezoni pa jim je na desetih tekmah z Olimpijo spodrsnilo le na prednovoletnem derbiju v Podmežakli.

Jeseniški hokej se po finančnem in organizacijskem zlomu kluba z bogato tradicijo pred šestimi leti naposled dviguje iz povprečja. Prvo moštvo ima znova kopico obetavnih mladih igralcev iz lastne hokejske šole (Svetina, Glavič, Tomaževič, Sodja, Stojan, Urukalo, Šturm…), ki so vsaj za korak pred vrstniki iz tivolskega kluba, saj dobivajo dovolj priložnosti tako v mladinski kot članski konkurenci. Medtem ko mladi železarji uspešno nastopajo v mednarodnem tekmovanju EBYSL do 20 let, se tivolski podmladek kali zgolj še v slovenskem prvenstvu. Olimpija je bila z mladinsko zasedbo v ligi EBYSL pred štirimi leti celo prvakinja, pred letošnjo sezono pa je svoj položaj prepustila zaloški Slaviji, saj ni imela dovolj širokega igralskega kadra za vzporedno ustanovitev članskega moštva, ki je začelo novo zgodbo v alpski ligi. »Iz mlajših kategorij nihče ne trka na vrata članske garderobe,« zatrjuje trener Olimpije Jure Vnuk, kar veliko pove o stanju duha v tivolskem klubu.

V Olimpiji medtem še vedno odlašajo s sklicem skupščine, na kateri bi med drugim izvolili novega predsednika, saj je najvišji položaj v klubu rezerviran za predstavnika iz vrst generalnega sponzorja. Čeprav bi morali funkcionarske vloge v skladu z napovedmi prerazporediti že januarja letos, ljubljanski kolektiv še naprej vodi Tomaž Vnuk. Zamenjave se obetajo tudi na Jesenicah, kjer se Anžetu Pogačarju izteka štiriletni predsedniški mandat. Pogačar je jeseniški hokej prevzel v zahtevnem obdobju, ko je leta 2014 s podporo lokalnih podjetnikov ustanovil HDD Jesenice. V tem času so železarji dvakrat postali državni prvaki, a odmevnejšega preboja na vitalnih ravneh kluba predvsem zaradi preskromnega vključevanja lokalne skupnosti ni dočakal. Pogačar nam je v telefonskem pogovoru potrdil, da se letos ne bo potegoval za nov mandat, o njegovem nasledniku pa se v Zgornjesavski dolini skorajda ne razpravlja.