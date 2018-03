Jeseniški hokejisti v četrtfinalu alpske lige niso več tako prepričljivi kot v rednem delu tekmovanja, a so proti Olimpiji v seriji na štiri zmage vseeno povedli z 2:0. Ljubljančani vse slabše prenašajo poraze, saj je njihov trener Jure Vnuk začel uporabljati nevaren vojaški diskurz in napovedal ostro nadaljevanje četrtfinala. Tekma številka tri bo že danes ob 18. uri na Jesenicah.

Olimpija ob pomanjkanju občutka za samokritiko ne opazi lastnih napak, zaradi katerih se je že po dveh tekmah znašla na robu izpada iz končnice. Na torkovi premieri v Podmežakli bi bila bližje zmagi z razpoloženim vratarjem, dva dni kasneje pa je imela tekmo na tivolskem ledu praktično že dobljeno, a je bil Alagić spretnejši v šestnajsti minuti podaljška. Streli pod prečko so njegova specialiteta, s čimer so v tivolski garderobi že dolgo seznanjeni, saj je Alagić še lani igral za Olimpijo. Jeseničani so z mizernim pristopom skoraj vso tekmo igrali v zaspanem ritmu, kot da ne bi imeli dovolj motiva, vendar so se kljub temu rešili iz kočljivega položaja, kar kaže na močan značaj moštva. Olimpija je na devetem letošnjem derbiju še osmič pokleknila, čeprav je imela pobudo in vodstvo z 2:0.

Jure Vnuk je v poparjenem slogu za neuspešen razplet tekme našel kopico izgovorov v zunanjih dejavnikih. Sodnike je obtožil, da so Jesenicam nepravično priznali prvi gol, Olimpiji pa bi po njegovem mnenju morali dosoditi tretji zadetek, ko je Chvatal oviral vratarja z ležanjem v mreži. V obeh primerih je šlo za mejno odločitev, saj niti počasni televizijski posnetek ne odpravlja vseh dvomov. Vnuk se je pritoževal, da so jeseniški hokejisti provocirali njegove varovance in jih zmerjali, a je treba podčrtati, da je imel nabrušen jezik tudi Hebar, Čepon pa jo je odnesel celo brez kazni, ko je z nevarnim naletom poslal Jezovška v bolnišnico. Celjski napadalec jo je odnesel s pretresom možganov, zato so mu v kliničnem centru svetovali nekajdnevni počitek v domači oskrbi.

V jeseniškem moštvu so po četrtkovi tekmi le debelo pogledali, ko so slišali za obtožbe iz ljubljanske garderobe. »Z naše strani ni bilo provokacij, smo pa slišali, da je bilo na klopi Olimpije veliko vpitja in cirkusa,« je povedal trener Gaber Glavič, ki že išče način, kako prilagoditi taktiko za strnjeno postavitev tekmeca pred ljubljanskim golom. Olimpiji že močno teče voda v grlo, saj so favorizirane Jesenice na dobri poti, da s tekmecem pometejo po vsega štirih tekmah.