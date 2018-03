Jeseniški hokejisti bodo imeli jutri na tivolskem ledu prvi zaključni plošček za uvrstitev v polfinale alpske lige. Ljubljanski trener Jure Vnuk je pred tretjo tekmo četrtfinala v Podmežakli z vojno napovedjo še bolj podžgal jeseniške igralce, ki so s petimi zadetki po dveh tretjinah ponižali nemočno Olimpijo.

Železarji so s hitro in disciplinirano igro odgovorili na provokacije iz ljubljanskega moštva, ki mu grozi neslaven izpad iz končnice alpske lige že po štirih tekmah. Olimpija je podlegla napornemu ritmu tekmovanja, saj so se pred njenim golom kar vrstile nevarne jeseniške akcije. Državni prvaki so znova našli prepoznaven sistem igre, ki jih je krasil že v rednem delu alpske lige, medtem ko Olimpija ni sledila visokemu jeseniškemu ritmu na štiri razigrane napade. Gorenjci so dobivali ključne dvoboje na sredini igrišča in ob ogradi, da je več kot 3000 obiskovalcev na tribunah poskakovalo od navdušenja. Potem ko je z neprimernimi izjavami zanetil ogenj, so domači navijači med tekmo večkrat zbadali ljubljanskega trenerja Jureta Vnuka, ki predvsem veliko govori in malo pokaže. Kljub drugačnim napovedim je samo v tednu dni izgubil vse tri derbije z Jeseničani, ki v letošnji sezoni močno prevladujejo. V tej zimi so Olimpijo na desetih tekmah premagali kar devetkrat.

Jeseniški hokejisti so se izkazali z moštveno igro, Olimpija pa je bila tako slaba, da ni zabila niti častnega gola. Nemara so tivolski hokejisti vse možnosti v četrtfinalu zapravili že na uvodni tekmi v Podmežakli, ko so bili Jeseničani zreli za poraz, a so si gostje dobesedno sami zabijali gole. V tej seriji si bomo Olimpijo zapomnili predvsem po nergaškem pritoževanju nad sodniškimi odločitvami in zahrbtnimi prekrški, ki ne sodijo v športne arene, medtem ko Jesenice že pogledujejo proti polfinalnemu izzivu. »Prav gotovo bomo naredili vse, da bomo serijo zaključili že jutri v tivolski dvorani. Naloga ne bo preprosta, a če bomo ponovili sobotno predstavo, bomo zelo blizu uspeha. S prvima dvema tekmama v četrtfinalu kljub uspešnemu koncu nisem bil v celoti zadovoljen, saj igra ni bila na dovolj visoki ravni. Pred tretjo tekmo smo imeli trenerji ogromno dela, a se je trud izplačal,« je dejal Gaber Glavič, ki v svoji prvi sezoni na trenerski klopi članskega moštva navdušuje z umirjenim in analitičnim pristopom. V zadnjih letih ni bilo veliko slovenskih trenerjev, ki bi z uspešnim delom tako prepričljivo opozorili nase kot Glavič.

Olimpija je po menjavi trenerja resda pokazala več konkurenčnosti, vendar proti Jesenicam še vedno nima rešitve. Trener Jure Vnuk je po sobotni zaušnici v Podmežakli znova poiskal številne izgovore in se tolažil z dejstvom, da četrtfinala še ni konec. »Napovedal sem vojno na igrišču, ki se je res odvijala, a nismo izkoristili svojih priložnosti. Ne bomo se predali, saj bo v polfinale napredovalo moštvo, ki bo zmagalo štirikrat. Po četrtkovi tekmi v Tivoliju smo bili preveč potrti. Še vedno sem prepričan, da bi morali tedaj zmagati. Jesenice so pred zahtevnim izzivom, saj je v hokeju najtežje zmagati četrto tekmo. Mi bomo morali več trenirati, v Podmežakli pa se nam je poznalo tudi to, da zjutraj nismo imeli razdrsavanja, ker nam Tivoli ni omogočil proste dvorane,« je razlagal Jure Vnuk. Potem ko je mladi vratar Tilen Spreitzer na dveh tekmah prejel osem golov, se bo jutri med vratnici verjetno vrnil Robert Kristan.