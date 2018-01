Na lasvegaškem tehnološkem sejmu Consumer electronics show (CES) so prejšnji teden predstavili kopico zanimivih naprav in izdelkov, med katerimi so bile tudi napredne spodnjice, ki uporabnika ščitijo pred sevanjem.

Nosljivi pripomočki, od pametnih ur do raznih športnih dodatkov, v zadnjih letih doživljajo velik vzpon. Po nekaterih študijah smo potrošniki leta 2015 za take dodatke zapravili celo dobri dve milijardi ameriških dolarjev. Ne zgodi pa se pogosto, da v kategoriji nosljive tehnologije omenjamo spodnje perilo. Na nedavnem sejmu CES so namreč obiskovalci med tisoče razstavljalci težko spregledali moške, ki so se po prizorišču sprehajali oblečeni zgolj v spodnje hlače. Šlo je za promotorje podjetja Spartan, v katerem trdijo, da so našli način, kako zaščititi moške intimne predele pred raznimi sevanji, ki nas obdajajo vsak dan.