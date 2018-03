Putin v predvolilnem filmu razkriva skrivnosti: izdaj ne odpušča, ded kuhal za Lenina in Stalina

Ruski predsednik Vladimir Putin je v filmu, ki so ga pred volitvami 18. marca posneli v njegovi volilni kampanji in so ga nekateri mediji označili kot precej bizarnega, razkril vrsto skrivnosti, od zelo resnih političnih do takih bolj »rumenih«. Med drugim je zatrdil, da se nikoli ne bo odpovedal Krimu, in razkril, da je naročil sestrelitev letala.