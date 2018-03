Nižja nezaposlenost, višje plače, nižji javni deficit ter višja gospodarska rast so rezultati ekonomske politike, ki ima s čudežem opraviti toliko, kolikor je bila portugalska vlada uspešna v prikrojevanju oziroma prilagoditvi strogih varčevalnih ukrepov socialnim razmeram, s katerimi je evropska trojka pogojevala pomoč za reševanje finančne krize pred petimi leti. Za preprečitev gospodarskega zloma države sta EU in Mednarodni monetarni fond namenila 78 milijard evrov.

Zaprlo jim je usta

Še pred dvema letoma so lokalni mediji iz leve vlade brili norce in kot populističen označili njen program, v katerem se je zavzemala, da izvajanje varčevalnih ukrepov ne bi šlo na račun najranljivejšega dela družbe niti krčenja osnovnih socialnih storitev. Danes pa si niti portugalska opozicija niti Bruselj ne drzneta kritizirati njene strategije, kajti gospodarski kazalniki so ugodni.

Po podatkih portugalskega nacionalnega inštituta za statistiko (INE) je imelo portugalsko gospodarstvo leta 2017 2,7-odstotno rast, kar pomeni najvišjo stopnjo rasti BDP po letu 2000, odkar je sprejela evro za svojo valuto. Leto prej je BDP zrasel za 1,6 odstotka, za 2018 pa si vlada obeta 2,2-odstotno rast, predvsem na račun zamrznitve gradnje infrastrukture in usmeritve gospodarskega razvoja v turizem, večji izvoz, pa tudi domačih in tujih vlaganj in razvoja novih tehnologij.