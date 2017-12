Po političnih pretresih, ki tarejo Venezuelo že dlje časa, se je tej državi po božičnih praznikih zgodila še tako imenovana svinjska revolucija. Na tisoče prebivalcev se je zbralo na ulicah v protestu, ker na njihovih krožnikih ni bilo tradicionalne svinjine kljub vladnim obljubam, da bo ta zagotovljena po subvencioniranih cenah. Predsednik Nicolas Manduro je v pobožičnem nagovoru ljudstvu za to obtožil gospodarsko vojno, ki jo vodijo proti njegovi državi, poimensko pa navedel Portugalsko, ki jim mesa ni dobavila. »Svinjino smo kupili, podpisali sporazum, a so nas sabotirali,« je dejal in brez navedbe podrobnosti namignil na blokado venezuelskih računov, pri čemer je neimenovani vir iz njegove vlade pojasnil, da je šlo za očiten pritisk ZDA in za njihove sankcije, ki zadevajo venezuelske prihodke od prodaje nafte.

Portugalsko zunanje ministrstvo se je nemudoma odzvalo na Madurovo omembo: »Naša vlada gotovo nima moči, da bi sabotirala dobavo svinjine. Smo odprto tržno gospodarstvo in podjetja so zadolžena za izvoz,« je dejal portugalski zunanji minister Augusto Santos Silva za radio TSF. Dodal je, da od svojega veleposlaništva v Caracasu pričakujejo dodatne informacije o zapletu, v katerem sta po venezuelskem zatrjevanju nekje na odprtem morju obstali ladji, napolnjeni z mesom za njihove božične praznike. Portugalsko podjetje Raporal, ki je Venezueli dobavljalo svinjino v minulih letih, je sporočilo, da nimajo nobene informacije o letošnjem zapletu, dodalo pa je, da ta južnoameriška država po njihovih podatkih portugalskim dobaviteljem še vedno dolguje 40 milijonov evrov za meso iz leta 2016.

Maduro vztraja pri obtoževanju opozicije, ZDA in še nekaterih drugih držav za gospodarsko in socialno krizo v Venezueli, ki po smrti karizmatičnega Huga Chaveza povzroča pomanjkanje osnovnih izdelkov, hiperinflacijo in razpad celotne družbene infrastrukture. Ob zadnjem protestu je dejal, da »kljub sabotažam nihče ne more ljudem odvzeti božičnega veselja«, opozicijski vodja Antonio Ledezma pa mu je iz tujine očital, da bo za težave začel obtoževati še Krištofa Kolumba. de