Župnije za mlade organizirajo raznovrstne obšolske dejavnosti, kjer se lahko družijo in hkrati aktivno udeležujejo verskih aktivnosti. Vendar se udeležba mladih na njih razlikuje glede na to, ali so na podeželju oziroma v mestu.

Opravili smo pogovore z nekaj mladimi, ki obiskujejo verske dejavnosti v mestu in na podeželju. V mestu smo se pogovarjali s Tadejem Pancetom, Žigo Malijem in Ano Kozamernik. Na podeželju pa smo se pogovarjali z Aljažem, Tejo in Maticem Sečnikom.

V mestu se mladi radi udeležujejo verskih dejavnosti predvsem zaradi prijateljev in sproščenega vzdušja. Mladi iz mesta imajo med seboj nasprotujoče si predstave o tem, kako pogosto vrstniki s podeželja obiskujejo cerkev in kakšen je njihov odnos do vere. »Zdi se mi, da je na podeželju vera bolj sprejeta, več jih hodi k verouku in sodeluje v drugih dejavnostih,« pravi Ana Kozamernik, medtem ko Žiga Mali sklepa, da so na podeželju mladi manj vključeni v cerkev, »ker so dalj časa zdoma zaradi šole«. Mladi v mestu se po njunem mnenju ne sramujejo vere, problem pa je, da jim ob drugih dejavnostih ter šoli občasno primanjkuje časa za udeležbo pri mladinskem verouku.