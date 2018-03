Za mnenje smo povprašali pisca besedil, novinarja, popotnika, glasbenika in univerzitetnega diplomiranega teologa Roka Terkaja - Trkaja ter novinarja, radijskega delavca in večnega cinika, pa vendar optimista, Miho Šaleharja, ki trdita, da ne.

Trkajevo mnenje je, da je sta iztrošenost in nekvalitetnost problema današnje estrade. Po njegovem mnenju si je mogla včasih oseba slavo zaslužiti s svojim karakterjem, znanjem, karizmo in predvsem s kvalitetnim nastopom. Za primer navaja slavnega filozofa Aristotela in umetnika Michelangela, ki sta s svojim delom in trudom spreminjala tako tisti kot prihodnji čas. Po njegovem mnenju je danes dovolj, če se nekdo samo prijavi na resničnostni šov in upa na naklonjene gledalce.

Slava sama po sebi ni vrlina

Po njegovem ni problem to, da so estradniki tudi vzorniki, ampak to, da to vlogo prevzemajo napačni ljudje. Narobe se mu zdi, da lahko danes z računalnikom prirejamo dejanski talent neke zvezde in s tem postavljamo nedosegljive cilje tistim, ki jim je ta zvezda vzor. Opozarja, da si morajo mladi prizadevati in oblikovati karakter, vrline, se truditi s svojimi konjički, da bodo čim boljši, a ne zaradi slave. Izurjena vrlina je po njegovem mnenju vredna slave, slava sama po sebi pa ni nobena vrlina. »Raje mislite s svojo glavo, zato jo nosimo na vratu.«

Miha Šalehar pa trdi, da so estradni subjekti vsi, ki se ukvarjajo s tem, da bi publiko razvedrili. Ugotavlja, da se je meja med tipičnimi estradniki, kot so pevci in igralci, ter zabavljači publike, kot so novinarji, zabrisala. Po njegovem mnenju se spreminja predvsem naše dojemanje, kaj slavimo in označujemo za dovolj nadpovprečno, da nekoga postavimo v vlogo slavnega. Pravi, da so bili to nekoč vladarji z dovolj veliko močjo in prepoznavnostjo, nato umetniki in znanstveniki, danes pa so z razvojem množične kulture to postali pevci ter igralci.