Svojo zaskrbljenost nad Facebookom, ki se po njegovem mnenju boju proti širjenju lažnih novic ne posveča v zadostni meri, je Trudeau izrazil že na novembrskem srečanju s Sheryl Sandberg, ki velja za drugo ime Facebooka.

Facebook se sicer v zadnjem obdobju sooča s številnimi obtožbami, ki ga bremenijo omogočanja širjenja lažnih novic. Kakšna je moč družbenih omrežij s Facebookom na čelu, se je pokazalo predlani, v času ameriških predsedniških volitev. Prikazovanje lažnih novic večjim skupinam uporabnikov družbenih omrežij lahko pomembno vpliva na oblikovanje političnih stališč, kot se je izkazalo predlanskega osmega novembra, ko se je na čelo Združenih držav Amerike zavihtel Donald Trump.

Na Facebook leti tudi precej kritik zaradi netransparentnosti na področju oglaševanja. Kot pravijo kritiki, je nedopustno, da uporabniki ne vedo, kdo je plačnik posameznih oglasov.

Prihodnje leto bodo v Kanadi volitve

V Kanadi se sicer pripravljajo na zvezne volitve, ki bodo prihodnje leto. Kot navajajo na portalu The Star, se v uradu predsednika vlade na navedbe o grožnjah z resnejšo regulacijo doslej še niso odzvali. Iz Facebookove pisarne za odnose z javnostmi pa so dali zelo splošen odgovor, in sicer da »se skupaj z zakonodajalci v vseh državah, tudi v Kanadi, borijo za zagotavljanje demokracije«.

Justin Trudeau in njegovi ministri so na družbenih omrežjih sicer zelo prisotni. Nenehne objave na twitterju, instaramu in facebooku so ustaljen način komuniciranja kanadske vlade z državljani. Kljub temu pa se v vladnih krogih krepi zaskrbljenost zaradi moči in dosega družbenih medijev in potencialne nevarnosti vplivanja na izid volitev.

»Družbeni mediji imajo velikansko vlogo pri krojenju stališč volivcev,« je dejala ministrica Karina Gould. »Vodstva družbenih medijev želimo vzpodbuditi, da bi kritično premislili o svojih dosedanjih praksah,« je še dodala. Facebook Kanada na to odgovarja, da je pri njih trenutno zaposlenih 10.000 ljudi, ki skrbijo za varnost, število pa nameravajo v kratkem podvojiti.