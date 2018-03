Skladatelj Philip Glass, ki je lani dopolnil 80 let, je zgodnji predstavnik glasbenega minimalizma. Svoje prvo operno delo je spisal sredi sedemdesetih let pod naslovom Einstein on the Beach, na oder pa ga je postavil sloviti ameriški režiser Robert Wilson. Glassova opera Lepotica in zver, ki je premiero doživela leta 1994 v Italiji, je nastala na podlagi del Jeana Cocteauja. Ta je leta 1947 pri studiu Disney posnel istoimensko animirano filmsko klasiko, ki je leta 1991 dobila še animirano različico v celovečercu. Glassova opera pa se precej razlikuje od svojih predhodnih različic. Ljubljanska postavitev bo tudi prva uprizoritev katerega koli Glassovega dela pri nas.

Na videz preprosta pravljica se kmalu poglobi v naravo ustvarjalnega procesa, vsakdanji svet se preoblikuje v svet magije. Lepotica predstavlja »moč ustvarjalnosti«, Zver pa »surovi svet narave«.

Prvič se je v operni režiji preizkusil Matjaž Farič, koreograf, plesalec in dramski režiser, ki obeta zelo hiter ritem. Glass je pri pisanju opere uporabil postmodernistični postopek, zato je bil izziv slediti libretu in glasbi. Ker je glasba nastala po istoimenskem Cocteaujevem filmu, uporablja dramaturško logiko, to pa označujejo hitra menjava prizorov, zelo razdrobljeni dialogi in včasih veliko stranskih replik.

Glasbeno vodstvo in dirigiranje so zaupali hišni dirigentki Živi Ploj Peršuh, ki je o glasbi povedala, da v majhnem okviru in z minimalnimi sredstvi (s ponavljanji, utripanji preprostih harmonij) dosega izjemen učinek. V njej se da najti vse: od gneva, žalosti, nesramnosti, objestnosti, groze, ljubezni in žalovanja do tragedije. Protagonisti nosilnih vlog bodo v alternacijah mezzosopranistki Nuška Drašček Rojko in Elena Dobravec ter baritonista Darko Vidic in Filip Bandžak, gost s Češkega. Scenograf predstave je Marko Japelj, kostumograf Alan Hranitelj, oblikovalec svetlobe pa Andrej Hajdinjak. im