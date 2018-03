Sodelovati? To je brezveze

Tvitniti ali ne tvitniti, to je zdaj vprašanje, je proti jutru odmevalo po opustelih hodnikih toplega doma Trumpovih. Donald je z zajetnim hamburgerjem z dvojno porcijo čebule, kumaric in majoneze v eni roki in slovito sevniško torto Melania v drugi, obut v tople copate Kopitarne iz Sevnice, z na levo stran visečim tupejem hodil gor in dol med oljnimi upodobitvami bivših podnajemnikov Bele hiše in se odločal za eno najtežjih odločitev v svojem fantastičnem predsedniškem mandatu. O tem, da je v enem letu prehitel vse svoje predhodnike, priča kratka statistika o: