Ubogi minister in njegovi stavkajoči

Minister za javno upravo in glavni vladni pogajalec v boju s sindikati Boris Koprivnikar je dober človek. Ima široko srce in mehko rokersko škofjeloško dušo. Boris Koprivnikar je vrsto let vodil škofjeloški Center za slepe in slabovidne in mrak mu je padel na oči, ko so center zaprli oziroma preselili v Ljubljano.