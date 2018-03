Zadnja pika: Zmagali smo!

Mraz ni prišel zato, da bi uničil sadna drevesa na Primorskem, in tudi ne zato, da bi podaljšal smučarsko sezono in hkrati ustvaril adrenalinske okoliščine za vzhodne kohezijske regije v počitniškem načinu delovanja. Nak, malo je prišel zato, ker je začelo zmanjkovati tem za pogovor, predvsem pa je prišel zato, da nas še enkrat opomni, kako neverjetna živalska vrsta smo ljudje. Mi uspevamo samo v perfektnih pogojih, ob temperaturah med 20 in 25 stopinj Celzija, ob 40- do 60-odstotni vlažnosti, na vsako drugo konstelacijo temperature, vlažnosti in vetra smo nalepili etiketo ekstremnosti. In ko pride ekstremnost, potrebujejo ljudje razlago in navodila.