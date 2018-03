Univerza na Primorskem je tudi uradno od Luke Koper odkupila stanovanjski blok v Prisojah, v katerem bo dovolj prostora za bivanje 160 študentov. »Doslej smo imeli za študente v študentskih domovih na voljo 300 postelj, z novo pridobitvijo zmogljivosti povečujemo za 50 odstotkov,« je o novih mestih povedal rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič. Univerza je za nakup odštela skoraj 2,5 milijona evrov.

Marušič pojasnjuje, da je univerzi manjkal spodoben študentski dom. Predvsem so bili v zagati, kam namestiti tuje študente, ki jih je na primorski univerzi iz leta v leto več. Letos jih imajo vpisanih 427, v prihodnjem šolskem letu pa se bo ta številka po Marušičevih pričakovanjih dvignila nad 500. »Vsaka spodobna univerza mora tujim študentom zagotoviti mesta v študentskih domovih, naši pa doslej skorajda niso imeli možnosti za to,« je pojasnil. Povpraševanje po postelji v študentskih domovih na Obali je veliko. Za dosedanjih 300 postelj so denimo na leto prejeli od 1500 do 1800 vlog za sprejem in podaljšanje bivanja. Jasno je, da je bila večina študentov primorana proste sobe iskati pri dragih zasebnih ponudnikih. V študentskih domovih jih trenutno biva le četrtina.

Luka Koper je omenjeni blok zgradila leta 1966 kot samski dom za številne priseljene luške delavce. Z leti se je povpraševanje po bivanju v samskem domu zmanjševalo, z utrjevanjem Kopra kot univerzitetnega mesta pa je raslo povpraševanje po študentskih posteljah. Luka Koper je zato pred leti v sodelovanju s študentsko organizacijo in Univerzo na Primorskem stolpič obnovila in že tedaj predvidela, da bo namenjen študentom. Koprska luka je lastnica tudi sosednjega stolpiča na Prisojah, za katerega se z univerzo prav tako pogovarjajo o možnostih nakupa. Jasno pa je, da bo vložek v še starejši blok, ki je bil nekoč prav tako samski dom, v tem primeru večji.