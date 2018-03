Kot je v torek poročala TV Slovenija, je višje delovno in socialno sodišče pritrdilo prvostopenjski sodbi v tožbi 12 odpuščenih profesorjev zoper UP. Sklenilo je, da jim mora rektor Dragan Marušič v osmih dneh nuditi zaposlitev in jim omogočiti pedagoško delo v skladu s pogodbo, ki so jo imeli pred vročitvijo odpovedi. Če se profesorji za vrnitev ne bi odločili, jim bo morala univerza po navedbah TVS plačati odškodnino.

Ob začetku študijskega leta 2016/2017 je 12 sodelavcev ZRS, sicer predavateljev na UP, dobilo odpovedi pogodb o zaposlitvi. Odpuščeni profesorji so ob tem opozorili na po njihovem mnenju nezakonito ravnanje vodstva univerze. Na UP pa so tedaj pojasnili, da odhajajoči delavci ZRS ne morejo istočasno imeti sklenjenih pogodb v na novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu in na univerzi.

Po torkovem poročanju TV Slovenija sta sklep višjega sodišča prejela profesor Boštjan Šimunič in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper Rado Pišot, ki ga UP kot edinega iz skupine odpuščenih ni dolžna zaposliti nazaj, saj je takrat moral sam podati odpoved, ker je bil to pogoj rektorja in posredno ministrstva za izobraževanje za nadaljevanje postopka izstopa ZRS izpod okrilja univerze.