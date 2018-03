»Velikokrat so ljudje zelo presenečeni, ko izvedo za nek primer. Povedo, da je storilec deloval kot miren in urejen človek,« je opisala Hrovatova. Kot je povedala, je po njihovih izkušnjah in tudi ugotovitvah raziskav večina povzročiteljev nasilja v družini moškega spola, celo med 90 in 98 odstotkov. Žensk, ki bi povzročale nasilje, je zelo malo in tudi v teh primerih v veliki večini ne gre za nasilje nad partnerjem, temveč nad otroki.

Nasilje se stopnjuje Hrovatova je izpostavila, da se nasilje običajno stopnjuje. »Naše izkušnje kažejo, da tam, kjer povzročitelju nihče ne pove, da je nasilje nesprejemljivo, se to večinoma stopnjuje in se ne ustavi. Redko kateri povzročitelj nasilja sam pri sebi ugotovi, da je to, kar počne, narobe, in preneha. Od nasilja imajo namreč koristi, podredijo si žrtev,« je pojasnila. Prav zato je po svetovalkinih besedah pomembno, da vse uradne institucije in tudi družba dajejo jasno sporočilo, da je nasilje nedopustno in ga je treba ustaviti. »Ko so povzročitelji prvič soočeni s tem, da dobijo prepoved približevanja, so v kazenskem postopku, gredo zaradi svojega ravnanja lahko v zapor, torej s konkretnimi posledicami svojega nasilja, pogosto nehajo povzročati nasilje oz. ga bistveno zmanjšajo,« je pojasnila Hrovatova. Svetovalka Društva za nenasilno komunikacijo je poudarila, da morajo strokovni delavci, ki obravnavajo primere nasilja v družini, vedno zaupati presoji žrtve glede tega, kako nevaren je lahko povzročitelj nasilja v družini. »Zelo resno je treba vzeti strahove žrtve. Žrtev vedno najbolje pozna povzročitelja in zna predvideti, česa je sposoben,« je pojasnila.

Povzročitelj so zelo raznolika skupina So pa tudi določeni »dejavniki tveganja«, po katerih lahko strokovni delavci utemeljeno verjamejo, da lahko pride do najtežjih kaznivih dejanj. »Na primer, če nasilje traja že dlje časa, če je žrtev že večkrat neuspešno poskušala ukrepati, če so že bili poskusi davljenja, dušenja, če povzročitelj grozi s smrtjo, ima doma strelno orožje. Kup dejavnikov je, po katerih lahko utemeljeno ocenimo, da je žrtev zelo ogrožena,« je naštela. Povzročitelji nasilja so zelo raznolika skupina. Po besedah Hrovatove so edina stvar, ki druži veliko večino povzročiteljev nasilja v družini, prepričanja, s katerimi opravičujejo in si dovoljujejo uporabo nasilja, na primer, da je nasilje primeren način za dosego svojega cilja. Mnogi so sicer bili v primarni družini žrtve nasilja in so kasneje postali povzročitelji, njihovo vedenje je naučeno. A kot je izpostavila Hrovatova, »naučeno vedenje je mogoče tudi spremeniti«.