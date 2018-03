Predsednica sodnega senata Danila Dobčnik Šošterič je že nameravala skleniti današnji narok, ko je za besedo prosil Tomi Kolar. »Dopolnil bi svoj zagovor,« je napovedal obtoženi 39-letni Ptujčan in nato prvič spregovoril o tem, kaj se je pripetilo 23. novembra 2016 v tretjem traktu zapuščene stavbe nekdanje avstro-ogrske kaznilnice v Mariboru, v katerem je bivala skupina brezdomcev.

»V našem skupnem bivališču je prišlo do težav z Ludvikom Pukšičem. Tistega dne me ni samo žalil, temveč mi je tudi resno grozil, da bo poklal družino in mene. To me je spravilo ob živce. Skušal sem zaspati, a sem nato vstal in ga zabodel z nožem,« je razložil Kolar, ki doslej ni priznaval krivde. »Kolikokrat ste ga zabodli?« je zanimalo tožilko Matejo Artenjak. »Ne spominjam se,« je odvrnil Kolar. »Stemnilo se mi je pred očmi, tekel sem proti njemu in ga začel zabadati. Trajalo je kakšno minuto.« Po umoru je zbežal iz poslopja, policija ga je še isti dan prijela v bližini Ormoža.

Izgovarjal se je na zamenjavo identitete Odkar so ga privedli k preiskovalni sodnici, je vztrajal pri samosvoji obrambni taktiki. Trdil je, da mu ni ime Tomi Kolar in da so očitno prijeli napačnega. Na sodišču je zamenjal pet zagovornikov, vztrajno je motil postopek in žalil sodišče ter tožilstvo. Ko je fizično napadel paznika in pristal v samici, je sodišče odredilo obvezno šestmesečno zdravljenje na psihiatriji. Terapija na zaprtem oddelku je pustila sledi na obdolžencu. Na januarskem naroku je priznal sodišču, da sodijo pravemu, danes pa se je še razgovoril. »Žal mi je, kaj se je zgodilo,« je dejal. »Ne bom imel jokavih scen, si pa seveda nihče ne želi, da bi nekdo umrl zaradi njega.« Kolar je trdil, da je Pukšič pred napadom čepel ob svojem ležišču. Dogodek je potemtakem opisal drugače kot tožilka Mateja Artenjak, ki mu očita, da je 41-letno žrtev zahrbtno umoril, ker se je Pukšiču približal, ko je ta spal na trebuhu. Tožilki pritrjuje tudi izvedensko mnenje patologinje Tatjane Bujas, ki je opravila obdukcijo pokojnega. Povedala je, da je žrtev imela 12 vbodnih ran na hrbtu, eno na glavi in eno v predelu trebuha. In da je napadalec žrtev napadel od zadaj. »Se opravičujem, če se moja izpoved ne ujema z izvedenskim mnenjem. A Pukšič je vstajal iz čepečega položaja. Zakaj bi lagal?« je tožilki odgovoril Kolar. Sodišče bo na prihodnjem naroku znova zaslišalo patologinjo. Odgovoriti bo morala na vprašanje, ali je možno, da je obdolženi zagrešil dejanje tako, kot trdi, da ga je. Tožilka je še izpostavila, da toksikološka preiskava zanika Kolarjevo navajanje, da je bil Pukšič tistega dne zelo pijan. V krvi pokojnika namreč niso odkrili sledi alkohola ali prepovedanih substanc. »Ker je redno popival, se mu je morda alkohol pred tem že razgradil,« je domneval obdolženi.