Mogoče je dobro, da družbenih omrežij sploh ne spremljam in sem z zamudo izvedel, kaj se dogaja. Hudo mi je, ker so se očitno nekateri športniki počutili prizadete, saj to nikoli in nikdar ni bil moj namen. Vsakega športnika cenim in spoštujem njegove rezultate, ne glede na to, kje jih dosega. Kar zadeva druge spletne komentatorje, z njimi se ne obremenjujem, saj debata, ki se je razplamtela po raznih forumih in družbenih omrežjih, z izrečenimi besedami nima zve