Washington Post navaja, da je bil na Sejšelih tudi svetovalec vladarske hiše Združenih arabskih emiratov, ameriško-libanonski poslovnež George Nader, ki so ga preiskovalci posebnega tožilca Roberta Muellerja ustavili januarja na letališču Dulles pri Washingtonu in ga povabili pred veliko poroto.

Predsednik zanika povezave z Rusi in trdi, da gre pri preiskavi za lov na čarovnice, vendar s svojimi ravnanji utrjuje sum, da je nekaj narobe. Najprej je ščitil pred preiskavo nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, potem je odpustil direktorja FBI, ker ni končal preiskave ruske afere, in se ruskemu zunanjemu ministru pohvalil, da je z odhodom Comeyja pritisk manjši.

Dokaz za Trumpovo vmešavanje v preiskavo

Večkrat je izrazil jezo nad pravosodnim ministrom Jeffom Sessionsom, ker se je izločil iz preiskave ruske afere in ga ne more »ščititi«, pri čemer ni jasno, zakaj bi ga moral ščititi, če ni storil nič narobe.

New York Times ob tem tudi poroča, da je Trump po zaslišanju pri Muellerjevih spraševal nekdanjega šefa kabineta Reinca Priebusa, kako je bilo. Pravniku Bele hiše Donaldu McGahnu je prav tako naročil, naj zanika poročanje New York Timesa, da je istemu McGahnu naročil, naj odpusti Muellerja. McGahn ga je moral potem spomniti, da mu je res naročil, naj odpusti Muellerja, čemur se je sam uprl in zagrozil z odstopom. To je McGahn seveda povedal tudi Muellerju.

Poročanje New York Timesa ne dokazuje, da se je Trump vpletal v preiskavo, ampak ponovno govori o tem, kako predsednik ustvarja vtis, da se vpleta v preiskavo, ne glede na pritiske njegovih lastnih odvetnikov, naj tega ne počne, ker bodo posledice.