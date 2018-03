Miles Davis, Nico, Sigur Ros, Laraaji – to so le nekatera imena iz glasbenega sveta, za katera slikar Herman Gvardjančič (1943) pravi, da so ga skozi čas navdihovala pri njegovem delu, vse od 90. let naprej pa pod vtisom glasbe posameznih izvajalcev ustvarja tudi posebne likovne cikle. Zadnji med njimi je Atomos, s katerim se zdaj predstavlja v galeriji Equrna; ta med drugim ponuja tudi serijo njegovih risb na velikih platnih, ki so nastale ob poslušanju istoimenskega ambientalnega albuma belgijske zasedbe A Winged Victory for the Sullen. »V ateljeju zadnje čase poslušam skoraj samo to,« se nasmehne. »Dobra glasba deluje name kot nekakšna droga, potopim se vanjo in me popolnoma prevzame, skozi mene se preliva v sliko in nazaj.«

Slika te drži kot hudič

To sicer ne pomeni, da so te podobe neposredno vezane na glasbo, zato za njihovo razumevanje ni potrebno poznavanje kakršne koli partiture. »Za opazovalca ni pomembno, kaj sem poslušal med slikanjem, sam pa seveda ob posameznih delih natančno čutim, ob kakšni atmosferi so nastajala,« je jasen Gvardjančič, ki poudarja, da mu glasba ogromno pomeni in da bi brez nje težko živel. »V mladosti sem tehtal med glasbo in slikarstvom, kajti to sta bili moji ljubezni že od nekdaj. Za študij glasbe pa nisem imel finančnih možnosti in tako sem se posvetil likovni umetnosti,« pojasni večkrat nagrajeni umetnik. »A glasba je vseskozi ostajala del mene in še zdaj včasih pomislim, da bi bil morda srečnejši, če bi se takrat odločil zanjo,« se smeji. »Kajti z izvajanjem glasbe je veliko veselja, slikanje pa je lahko včasih zares naporno; slika te namreč drži kot hudič – ti delaš sliko, ona pa tebe. To je nekakšen dvoboj, ki je daleč od lagodne zabave.«

Čeprav ga glasba nenehno spremlja, pa to nikakor ne pomeni, da je vse v njegovih slikah povezano z njo. »Name so vselej močno vplivale tudi politične in družbene tematike; še danes se recimo kdaj močno razburim ob nemarnem odnosu človeka do okolja. So stvari, ki človeka preprosto razjezijo.«