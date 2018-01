Zasežene nože so pretopili in iz njih zgradili jeklene konstrukcije za telovadbo. Te so postavili v okrožja, kjer je za mlade najmanj poskrbljeno, raven kriminala pa je najvišja.

Uporaba orodij je brezplačna, mladim pa so brezplačno na voljo tudi trenerji, ki jim pokažejo, kako naprave pravilno uporabljati. Derrick Twum, ki je deset let preživel v zaporu zaradi zločina, povezanega z napadom z nožem, je eden izmed trenerjev. Pojasnil je, da mladi s sabo nosijo nože predvsem zaradi občutka varnosti. »Ko pa začneš enkrat graditi svoje mišice in se počutiti bolj samozavestno, ne čutiš več potrebe po nošenju orožja, saj veš, kaj zmore tvoje telo, in to pomaga,« je pojasnil.

Projekt mladim omogoča, da svojo energijo vložijo v fizično rekreacijo in s tem preusmeri njihove misli stran od nasilja. »Fitnes je zelo dober način, da mlade držimo stran od ulic. Tudi jaz sem eden izmed njih,« je dodal Twum.