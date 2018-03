Britanski potapljač Rich Horner se je snemal na znani potapljaški lokaciji Manta Point, ki leži kakšnih 20 kilometrov od indonezijskega otoka Bali. Sicer je tamkajšnje morje znano po barvnih tropskih ribah in ostalih morskih živalih, tokrat pa je Horner videl predvsem veliko – plastike.

Na svojem FB profilu je zapisal, da so morski tokovi prinesli »lepo darilo« meduz in planktona, pa tudi gomile in gomile plastike. »Plastične vrečke, plastične steklenice, plastični lončki, plastične vedra, slamice, košare, plastične vrečke, še več plastičnih vrečk, plastika, plastika,« je komentiral, »toliko plastike!« Plastiko nosi k površju, kjer se prepleta z naravnim morskim rastjem in ustvarja enotno gmoto plavajočih smeti.