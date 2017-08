Z algami in podobnimi naravnimi snovmi prekriti drobni kosi plastike imajo podoben vonj kot hrana, ki jo ribe običajno jedo, so ugotovili v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Proceedings of the Royal Society B.

Raziskovalci so v akvarij z v morju odraslimi inčuni dali plastične odpadke iz ocena in tiste koščke, ki nikoli niso imeli stika z morjem. Ugotovili so, da so se inčuni na plastiko, ki je nekaj časa preživela pod morsko gladino, odzvali enako kot na vonjave, ki jih oddaja plankton in nedavno izležene ribe, s katerimi se inčuni običajno hranijo.

Ti izsledki kažejo, da ribe plastike, ki se znajde v njihovem naravnem okolju, ne zaužijejo po nesreči, ampak te koščke poiščejo, ker mislijo, da so hrana. Plastika je torej za ribe bolj zavajajoča, kot smo mislili doslej.

Do leta 2050 bi bilo v morju lahko več plastike kot rib Velika modrina je vsako leto »bogatejša« za kar osem tisoč ton plastičnih odpadkov. Plastika se razkraja tudi do tisoč let, prek uživanja rib, ki so pojedle kose plastike, pa jih lahko zaužijemo tudi ljudje. Z razgradnjo večjih kosov plastike na mikrodelce se v oceanu povečuje koncentracija strupenih kemikalij. Njihove vplive na ljudi povezujejo s pojavitvijo raka in prizadeto reprodukcijo.