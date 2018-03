Ves mesec bodo številni velneški centri in poliklinike ponujali posebne storitve, Turistična skupnost mesta Opatija bo zainteresiranim vsako soboto podarila aktivne sprehode in nordijsko hojo v spremstvu strokovnih trenerjev, v sodelovanju z najbolj poznanim hrvaškim trenerjem, magistrom kineziologije Marijem Mlinarićem, pa bo potekal odprti trening kot zaključek največje spletne akcije »Izziv – Zdravo življenje postaja navada«.

Mlinarićev program je pritegnil že 50.000 ljudi, zaključni trening bo v soboto, 24. marca, ob 12. uri na Velikem poletnem odru, če bo slabo vreme, pa v Športni dvorani Marina Cvetkovića. Ob številnih presenečenjih in odličnem vzdušju bodo sodelovali finalisti akcije, pridružijo pa se lahko vsi ljubitelji športnih aktivnosti.

Priložnost za rekreacijo in spoznavanje opatijske zgodovine bodo imeli tudi udeleženci brezplačnih sprehodov in nordijske hoje, ki jih turistična skupnost v sodelovanju s klubom za športno rekreacijo Gorovo prireja vsako soboto s startom ob 10. uri pred vilo Angiolina. Udeleženci se bodo ob strokovnih trenerjih in s palicami za nordijsko hojo podali po eni od štirih predvidenih poti. Najkrajša steza (4 kilometre) vodi po obalnem sprehajališču od Opatije do Voloskega in nazaj, nekoliko daljša steza (6 kilometrov) pa poteka v nasprotni smeri – od Opatije do Ičićev in nazaj. Srednje težka steza (10 kilometrov) bo povezala »modro« in »zeleno« horizontalo Opatije, lungomare in sprehajališče Carmen Sylva. Najtežja steza (8 kilometrov) poteka po zgodovinski poti Mlekarice, po kateri so ženske iz zaledja nekoč nosile svoje izdelke in pridelke prodajat v Opatijo.

V prireditev so vključeni Thalasso Wellness Centar, Spa & Beauty Laurus hotela Villa Kapetanović, Spa Navis Design hotela Navis Opatija, Studio za masažo in nego telesa Noa, Poliklinika Smile, Spa & Beauty center hotela Bristol Opatija by OHM Group, Royal Spa hotela Milenij, Wellness Oasis Grand hotela 4 opatijska cvijeta, Five Elements Remisens Premium hotela Ambasador, Wellness center hotela Savoy ter Wellness akademija & Medical Wellness – Ortosan Opatija. Za svoje obiskovalce so pripravili široko paleto storitev, delavnic in promocijskih paketov, pripravljenih posebej za to priložnost, med drugim masaže s kaviarjem, rožmarinom, eteričnimi olji ali čokolado, pa tudi obravnave z medicinskimi in velneškimi aparati.

Kot pomnik zgodovinskega razvoja velnesa in medicine v Opatiji bo marca razstava Hommage a dr. Julius Glax o opatijskem turističnem in zdraviliškem pionirju, ki si jo bo mogoče v Vili Angiolina ogledati vsak dan od 10. do 17. ure. ea