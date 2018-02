Uber vztrajno zatrjuje, da je le ponudnik storitev za ljudi, ki potrebujejo pomoč pri iskanju voznikov, in ne taksi služba. Vendar pa se pri tem sooča s številnimi težavami in nasprotovanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med drugim je sodišče EU pred kratkim presodilo, da Uber ni le ponudnik storitev, temveč družba, ki deluje na področju prevozov.

V Franciji pa je voznik, ki je za Uber delal do leta 2016 in opravil okrog 4000 voženj v dveh letih, želel doseči, da bi sodišče njegov dogovor o delu za Uber upoštevalo kot pogodbo o zaposlitvi. Želel je tudi, da bi mu Uber izplačal denarno nadomestilo za dopust. Vendar pa ga je sodišče v Franciji konec januarja zavrnilo in presodilo, da so imeli vozniki možnost zavrniti delo.

»Na tisoče voznikov v Franciji uporablja Uberjevo aplikacijo, saj jim omogoča, da se sami odločajo o tem, kdaj in kam bodo vozili,« so se v ameriškem podjetju odzvali na sodbo.

Uberjev uspeh jezi poklicne voznike po celem svetu, ki vztrajajo, da bi moral biti Uber reguliran tako kot druga podjetja, ki se ukvarjajo s prevozi. V Veliki Britaniji se je ameriško tehnološko podjetje med drugim že pritožilo na odločitev delovnega sodišča, ki je presodilo, da mora Uber voznikom plačati dopust.