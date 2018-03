Peruško je vodenje izredne uprave prevzel prejšnji teden, potem ko je zaradi navzkrižja interesov nepreklicno odstopil njegov predhodnik Ante Ramljak. Novi izredni pooblaščenec je na svoji prvi novinarski konferenci na tem položaju povedal, da delajo na pripravi in implementaciji pogodbe o poravnavi. Pričakuje, da bodo do 10. aprila, ko bo poteklo leto dni od prihoda izredne uprave v koncern, z začasnim svetom upnikov dosegli soglasje o poravnavi, da bi lahko potem sklenili tudi končno pogodbo.

Napovedal je, da bodo člani izredne uprave in začasnega sveta upnikov drevi odpotovali v Zadar na dvodnevne pogovore o načrtu poravnave. V naslednjem mesecu dni naj bi imeli vrsto srečanj, na katerih bodo obravnavali vsa odprta vprašanja, ki obstajajo med različnimi skupinami upnikov. Srečanja bodo zaprta za javnost. Kot je ocenil, je edini interes večine upnikov, da Agrokor obstane ter se uspešno razvija in posluje, saj je to edini način, da bodo upniki dobili povrnjen svoj denar. Kot dodatno motivacijo za upnike je omenil, da bodo utrpeli neposredno škodo, če poravnave ne bo.

Peruško je tudi napovedal, da bodo v naslednjem mesecu ali dveh vstopili v nov finančni aranžma, a o podrobnostih ni želel govoriti. Njegov predhodnik Ramljak je zatrdil, da je bilo lansko roll up posojilo tudi zadnje, ki ga bo vzela izredna uprava koncerna.

Izredni pooblaščenec je tudi potrdil, da je prišlo do bistvenih premikov v pogovorih z največjo upnico, rusko Sberbanko. Tudi v tem primeru kmalu pričakuje dogovor. Peruško je potrdil, da Weberjeva skrbi za operativno poslovanje koncerna. Weberjeva je na to poudarila, da Agrokor posluje dobro in v okviru načrtov, vključno s načrtovanimi profitnimi maržami. Napovedala, da bodo do konca marca dobaviteljem nakazali približno 490 milijonov evrov.