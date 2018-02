Počivalšek je sicer že večkrat javno zatrdil, da si država prizadeva za Mercator najti stabilnega in dolgoročnega lastnika, ki bi družbi omogočil razvoj tudi naprej. Mercator po njegovih besedah potrebuje partnerja, ki mu bo omogočil preoblikovanje poslovnega modela in dolgoročno vzdržnost s prestrukturiranjem dolga. Mercator je sicer v rokah hrvaškega Agrokorja, s katerim upravlja hrvaška vlada. Do spremembe lastništva tako lahko pride na dogovorni ravni s kupoprodajno pogodbo, ob čemer v Sloveniji poteka tudi odprt boj za lastništvo Mercatorja v določenih upniško-pravnih postopkih, ki jih vodi ena od velikih tujih bank, je za spletni Večer opozoril Zdravko Počivalšek. Gre za rusko Sberbank.

Mercator bo v prihodnjih mesecih dobil novega lastnika Če bodo upniki Agrokorja podprli prestrukturiranje - če dogovora ne bo, Agrokorju grozi stečaj -, bo njegov novi lastnik postal novi Agrokor, ki naj bi ga ustanovili na pogorišču sedanjega sistema. Na novo lastništvo se medtem pripravljajo tudi v Mercatorju - pri bankah iščejo soglasje za spremembo lastništva. Sporazum z bankami, ki ga je Mercator leta 2014 po Agrokorjevem prevzemu podpisal z bankami, ima namreč klavzulo, po kateri bi banke lahko denimo blokirale zamenjavo lastnika, če se z njo ne bi strinjale. Težav s pridobivanjem tega soglasja sicer v Mercatorju naj ne bi pričakovali. Omenjeno soglasje je sicer pomembno tudi za Agrokor. Mercator naj bi imel po napovedih Anteja Ramljaka - ta je danes odstopil z mesta izrednega pooblaščenca hrvaške vlade za Agrokor - v novem Agrokorju večjo oziroma najpomembnejšo vlogo v strukturi prihodkov in denarnega toka. Po informacijah, ki so jih v zadnjih dneh pridobili na portalu Siol, so zato v Agrokorju pripravili načrt, po katerem bi terjatve do bank upnic, ki ne želijo dati soglasja za spremembo lastništva Mercatorja, odkupil eden od mednarodnih skladov tveganega kapitala.