Plenković je na seji vlade izrazil pričakovanje, da bodo v začetku prihodnjega tedna opravili vsa potrebna posvetovanja ter da bodo potem sestavo nove izredne uprave Agrokorja predlagali zagrebškemu sodišču, ki obravnava gospodarske zadeve. Potrdil je, da bo novi izredni pooblaščenec zagotovo dobil svojega namestnika.

Majanje stabilnosti hrvaškega gospodarstva

Hrvaška vlada se bo pri izbiri svojega pooblaščenca morala posvetovati tudi z dobavitelji in upniki Agrokorja, ki so neuradno povedali, da bodo sprejeli vsakega, ki bo zagotovil nadaljevanje postopka prestrukturiranja koncerna in pripeljal do sklenitve pogodbe o poravnavi. Tudi Plenković je danes poudaril, da sta uspešno prestrukturiranje koncerna in poravnava temeljna cilja hrvaške vlade.

Hrvaški premier je z današnje vladne seje poslal sporočilo tudi opoziciji, ki je napovedala, da pripravlja nov parlamentarni postopek za odpoklic premierja in vlade zaradi zapletov s pooblaščencem v Agrokorju. Hrvaški premier je ocenil, da vsi, ki vztrajajo pri politični destabilizaciji, »dobesedno majejo stabilnost hrvaškega gospodarstva«.