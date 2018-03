»Zahtevo po odstopu ministra Peršaka, ki je v dveh letih svojega ministrovanja intenzivno sodeloval z različnimi deležniki v konstantnem dialogu - ta pa v demokratični družbi ne more pomeniti uresničevanja želja ali celo zahtev zgolj ene strani - lahko razumemo le kot pritisk na politiko, naj se odreče vsakršnim poskusom sprememb,« so zapisali na ministrstvu.

Številne kulturne organizacije, združenja, društva in posamezniki so k ministrovemu odstopu pozvali že pred Prešernovim dnevom, ker da iz nadaljnjega postopka ni umaknil dva po njihovem prepričanju sporna dokumenta: osnutek NPK 2018-2025 in predlog novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Slednjega je minister iz postopka umaknil 9. februarja, zdaj zahtevajo še umik predloga novega NPK oz. ministrov odstop, če tega ne stori.

Na ministrstvu za kulturo so danes ponovno poudarili, da predlog NPK 2018-2025 pomeni izvajanje prve točke koalicijske pogodbe na področju kulture: začetek prenove kulturnega modela. Poleg tega pa sledi tudi drugim točkam tega osrednjega dokumenta aktualne vlade, kot so digitalizacija, odprava administrativnih ovir, skrb za slovenski jezik in mednarodna promocija. »Glede na potek veljavnosti dosedanjega NPK 2014-2017 ima minister za kulturo celo zakonsko dolžnost predlagati novega,« so zapisali.

Spomnili so, da je dokument nastal po več javnih posvetih pred in po objavi njegovega osnutka avgusta lani. Po javni razpravi do konca septembra se je večkrat poseglo v ta osnutek, kar je pojasnjeno v komentarjih na odzive, ki so že od decembra objavljeni na spletni strani ministrstva za kulturo. Takšen dokument je zdaj v medresorskem usklajevanju, po njegovem zaključku pa bo vlada presodila, ali ga bo poslala v sprejetje državnemu zboru.