Danes bo oblačno. Dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do večera. V severovzhodni Sloveniji se bo popoldne oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo čez dan ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo občasno rahlo deževalo, popoldne in zvečer se bodo krajevne padavine, deloma plohe, širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 5, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih okoli 10 stopinj.

V noči na četrtek bodo občasno manjše, krajevne padavine. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Dopoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. V petek bo na vzhodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Vreme povzroča preglavice v prometu Zaradi snega, ki je čez noč zapadel v večjem delu Slovenije, na cestah prihaja do številnih zapor in zastojev. Najhuje je na štajerski avtocesti, ki je danes zaprta že tretjič, tokrat med izvozom in uvozom Celje zahod v smeri proti Mariboru, zaradi česar tam prihaja do daljših zastojev. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi zapore med izvozom in uvozom Celje na štajerski avtocesti promet preusmerjen čez počivališče Lopata. Nastal je zastoj, dolg okoli tri kilometre. Že zjutraj je bila ista avtocesta najprej zaprta med priključkoma Celje - zahod in Celje - center v smeri proti Ljubljani, nato pa na istem odseku še v smeri proti Mariboru. Do težav prihaja tudi na drugih odsekih avtoceste. Zaradi prometne nesreče je med Trojanami in Vranskim v predoru Jasovnik trenutno zaprt prehitevalni pas, pred cestninsko postajo Tepanje v smeri proti Ljubljani pa je šestkilometrski zastoj tovornih vozil. Težave so tudi na nekaterih drugih cestah. Cesta Hajdina-Kidričevo-Majšperk je zaradi prometne nesreče zaprta pri Njivercah. Na cesti Celje-Zidani most-Krško zaradi zdrsa tovornega vozila pri Logu promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi zimskih razmer je sicer danes prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina, Babno Polje ter na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovi, cesta Zgornji Čačič-Osilnica pa je zaprta za ves promet. Na Primorskem je ponekod med Uncem in Kozino možna poledica, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.