V nizozemski prestolnici je tako mrzlo, da so prvič v šestih letih zmrznili celo nekateri kanali, ki prebivalcem sedaj nudijo naravno drsališče.

Led je na večini delov dovolj debel, da je na njem varno drsati, se je pa v četrtek pripetila nesreča, v kateri je dvojica padla v ledeno vodo, poročajo lokalni mediji.

Mraz in sneg povzročata nevšečnosti po Evropi. V Veliki Britaniji in na Irskem se je val hladnega zraka srečal z neurjem Emma, na Irskem so imeli eno najobilnejših pošiljk snega v zadnjih 35 letih. Težave so bile tudi drugod, na primer v Franciji in Italiji, v Švici pa se je živo srebro spustilo do minus 40 stopinj Celzija.