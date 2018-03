Ponoči se bodo padavine še nekoliko okrepile, burja na Primorskem bo do jutra ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo malo pod 0, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. V torek dopoldne bo na jugu sneg prehajal v dež. Čez dan bodo padavine večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do noči na sredo. V severovzhodni Sloveniji se bo popoldne oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo večinoma oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V četrtek zjutraj bo pretežno oblačno, ponekod na jugu bo še rahlo deževalo. Dopoldne pa bo posijalo sonce.

Zaradi taljenja snega pričakovati poplavljanje objektov in cest

V prihodnjih dneh se bo vreme otoplilo, napovedane pa so tudi padavine, zaradi česar je pričakovati pospešeno taljenje snega. Uprava za zaščito in reševanje zato opozarja, da lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic.

Zaradi velikih količin napluženega snega so namreč sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic, opozarja Uprava RS za zaščito in reševanje. Zato priporočajo, da ljudje pregledajo in po potrebi očistijo sisteme odvodnjavanja.

Ker bodo temperature ponoči pod lediščem, bodo na strehah objektov nastajale ledene sveče, ki lahko poškodujejo mimoidoče in parkirana vozila, še opozarjajo. Upravljavcem objektov in infrastrukture zato priporočajo, da pravočasno preprečijo morebiten nastanek škode na objektih in poškodb mimoidočih in vozil.